Le G8 a proposé un nouveau format de compétition, mais les supporters semblent vouloir quelque chose de totalement différent

Ces derniers jours, beaucoup de discussions ont ressurgi quant au format de la compétition. Les grands clubs veulent un championnat à 14 équipes, mais les supporters semblent désirer quelque chose de totalement différent.

Le G8 s'est réuni et a informé la Pro League de son envie de passer à un championnat composé de quatorze équipes. Leur but est désormais de convaincre les petits clubs... ce qui sera compliqué, puisque ce seraient eux les pénalisés de ce nouveau changement.

"Nous ne trouverons jamais une formule qui mettra tout le monde d'accord, mais nous devons en trouver une qui soit bonne pour notre concurrence. Le pire serait que la situation reste telle quelle, car rien ne sera résolu" déclarait le directeur général de l'Union, Philippe Bormans.

Il y a quelque temps, nous avons réalisé un sondage afin de savoir, selon vous, quel serait le meilleur format pour notre compétition. Et les chiffres sont sans appel. À 70%, vous préférez à un championnat de 18 équipes, sans Play-Offs. Un total de 34 matchs, donc, soit six de moins qu'actuellement (deux de moins pour les participants aux play-downs.)

L'Union, Anderlecht, le Club de Bruges, La Gantoise, l'Antwerp, le Racing Genk, le Sporting Charleroi et le Standard. Ce sont les huit clubs qui ont proposé le projet à 14 équipes lors de l'assemblée générale de la Pro League.

Beaucoup de travail pour Lorin Parys afin de convaincre les "petits"

Il appartient désormais au PDG de la Pro League, Lorin Parys, d'essayer d'expliquer cela aux petits clubs et de les convaincre d'opter pour ce format. En 2025, les droits TV devront, à nouveau, être débattus. Une incitation financière pourrait donc être accordée aux plus petits pour arriver à cette fin.

Bob Madou, le nouvel homme fort du Club de Bruges, avant déjà parlé de la surcharge du calendrier. Selon lui, il faut choisir entre le championnat et les poules européennes avant le Nouvel An, et entre les Play-Offs et un bon parcours en Europe après la nouvelle année.

En 2012, 2014, 2020 et 2022, il y avait aussi eu des discussions pour passer à un système de 12 clubs en D1A et 12 clubs en D1B, voire à un système de trois fois huit clubs, afin d'abolir le système des Play-Offs et la division des points. Cette fois, les grands clubs obtiendront-ils ce qu'ils veulent ?