La fin de la D1 telle qu'on la connait ? Les grands clubs se mobilisent pour un nouveau bouleversement du championnat

Depuis la saison dernière, la D1A a été ramenée de 18 à 16 clubs. Mais cela pourrait encore descendre.

Régulièrement, de nouvelles propositions de réforme de la D1A et de la D1B fleurissent aux quatre coins du pays. Aujourd'hui, le G8 a fait front commun autour d'un nouveau plan.

Un mois après s'être réunis dans le château de Bart Verhaeghe, le Club de Bruges, Anderlecht, l'Antwerp, Gand, le Standard, Genk, l'Union Saint-Gilloise et Charleroi ont plaidé ce mardi lors l’Assemblée générale de la Pro League pour une D1A à 14.

La Dernière Heure rapporte que ce petit groupe trouve que le calendrier actuel est trop chargé. Son allègement passerait alors par un nombre plus restreint de clubs. Rappelons qu'il faut 2/3 des voix (clubs de D1A et de D1B confondus) pour qu'une telle réforme puisse être validée. Il faudra donc surveiller la réponse des clubs plus modestes, pour qui cette mesure ne serait pas forcément une bonne chose.