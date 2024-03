Un retour très attendu se dessine à La Gantoise

Paul Nardi s'est gravement blessé en décembre dernier, et La Gantoise a eu bien du mal à le remplacer depuis. Le gardien de but des Buffalos en a certainement encore pour un certain temps, mais a au moins repris l'entraînement.

Paul Nardi (29 ans) travaille dur à son retour. En décembre dernier, le gardien de but de La Gantoise s'était occasionné une terrible blessure face au Zorya Luhansk, en Conference League. Victime d'une fracture de la jambe, sa saison est plus que probablement finie. Mais La Gantoise avait de bonnes nouvelles à communiquer ce jeudi. Nardi a ainsi repris le chemin de l'entraînement. Trois mois et demi plus tard, il est en bonne voie vers un retour : "Je ne vais pas m'arrêter", assure-t-il à la caméra. Depuis son absence, Davy Roef a occupé les perches gantoises, mais n'a pas réellement convaincu, au point où Gand a décidé de transférer Daniel Schmidt cet hiver. Mais l'international japonais n'a pas, lui non plus, réussi à faire la différence pour les Buffalos. Nardi a disputé 50 matchs pour La Gantoise depuis son arrivée. Par le passé, il s'était signalé sous les couleurs du Cercle de Bruges (81 matchs) de 2017 à 2019, et a signé en provenance de Lorient l'été dernier. 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙬𝙚 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙩𝙤 𝙨𝙚𝙚 🤩



