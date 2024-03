Brian Riemer annonce la couleur : plusieurs joueurs vont être préservés avant les Playoffs

Anderlecht aborde demain sa dernière rencontre de la phase classique face à Courtrai. Quelques changements sont à attendre dans le onze de Brian Riemer.

Avec pas moins de cinq joueurs menacés de suspension (KIllian Sardella, Louis Patris, Theo Leoni, Mario Stroeykens et Thorgan Hazard), la prudence est de mise à Anderlecht. Si l'un de ses joueurs est averti face à Courtrai, il manquera la première rencontre des Playoffs.

“Mais on a déjà géré ce genre de situations dans le passé. Je ne vais pas tous les mettre sur le banc. Ce sera plutôt une combinaison des deux" explique Brian Riemer en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Quel Anderlecht face à Courtrai ?

Une légère rotation est donc à prévoir parmi ces cadres. Et puis, il y a le cas Yari Verschaeren. Géné à la cuisse au Club de Bruges et le RWDM, le numéro dix a beaucoup joué depuis son retour de blessure.

"Yari a pu s’entraîner pendant toute la semaine. Il sera donc présent" explique Riemer. Si Verschareren sera bien dans le groupe, il ne serait pas surprenant de le voir commencer sur le banc.

Rayon infirmerie, Brian Riemer confirme le retour imminent de deux blessés de longue date : "On va bientôt récupérer Majeed Ashimeru et Francis Amuzu, qui ont repris les entraînements et qui vont jouer un match amical ce jeudi". Pour tout ce petit monde, l'objectif est de monter en puissance lors des Playoffs.