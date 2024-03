Bruges a (provisoirement) sauvé la peau de Ronny Deila : "C'est comme ça qu'on doit voir les choses"

Grâce à sa victoire 3-0 contre Molde, le Club de Bruges s'est qualifié pour les quarts de finale de la Conference League. Et avec cela, Ronny Deila a regagné un petit peu de crédit.

Le Club de Bruges a été mis en difficulté, en première période, par Molde. Mais un premier but de Skov Olsen en première mi-temps, un second juste après la pause et le troisième de Skoras en fin de match ont envoyé les Brugeois en quarts de finale (lire le résumé).

"Je pense que nous avons réalisé une bonne performance collective. Notre victoire est méritée et nous allons continuer. Nous sommes désormais qualifiés pour les quarts de finale d'une compétition européenne et nous pouvons en être fiers. Ce n'est pas la première fois que je vis ça, mais dans le vestiaire, il y a des joueurs qui ne connaitront peut-être plus jamais ça" se réjouissait Simon Mignolet après la rencontre.

Non, Bruges n'a pas joué "pour Deila"

Avant le match, il y a, bien entendu, eu une tonne de discussions quant à l'avenir de Ronny Deila. "Il ne nous en a pas vraiment parlé dans le vestiaire. Il nous a dit de jouer pour nous, pas pour lui. C'est comme ça qu'on doit voir les choses, et l'équipe ainsi que l'entraîneur en profiteront automatiquement. Tout le monde à Bruges veut gagner, en Europe, mais aussi dimanche contre Saint-Trond."

C'est au Stayen que les Blauw & Zwart verront leur phase classique s'achever, dimanche (13h30). En championnat, Bruges compte 18 longueurs de retard sur le leader unioniste, neuf avec la division des points. Un gouffre, bien que de tels retours se soient déjà produits en Play-Offs 1.