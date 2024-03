Entretien avec Faïz Selemani : "Le championnat saoudien ? Comparable à la Jupiler Pro League"

Faïz Selemani a quitté la Belgique l'été passé, après 5 ans à montrer ses qualités sous les couleurs de l'USG et du KV Courtrai. Il nous raconte son adaptation au championnat saoudien, dont il vante les qualités.

Faïz Selemani (30 ans) surprenait son monde l'été dernier en quittant le KV Courtrai pour un modeste club saoudien, Al-Hazem. Profitant de la médiatisation nouvelle du championnat d'Arabie Saoudite, Selemani allait bien sûr chercher là un beau contrat, mais ce n'était pas sa priorité. Nous l'avons contacté pour évoquer sa saison, entre autres.

Bonjour Faïz. Tout d'abord, comment vas-tu et comment se passe ta saison en Arabie Saoudite ?

Ca va, j'ai eu besoin d'un peu de temps d'adaptation, bien sûr. J'ai notamment subi une petite blessure qui a retardé mes débuts. J'essaie d'aider mon club du mieux que je le peux, même si les résultats ne sont pas au top. On joue carrément le maintien, mais j'essaie de m'en sortir sur le plan individuel.

Et sur ce plan, tu t'en sors bien, justement, avec 7 buts et 4 assists.

Oui, ça va, j'ai de bonnes stats, même si je pense franchement que je pourrais faire beaucoup mieux. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si physique, ici. La chaleur, notamment, rend les choses difficiles.

Comment décrirais-tu le championnat saoudien et son niveau ?

Je dirais que c'est comparable à la Belgique. C'est un championnat qui est fort "attaque-défense", ça va vite d'un but à l'autre et pour un joueur offensif, c'est très agréable. Tu ne vas pas forcément faire beaucoup de passes pour aller au but et j'aime bien ça.

L'adaptation en Arabie Saoudite n'est pas forcément facile. Tu es musulman, ce qui a bien sûr aidé ; mais on peut aussi se dire que les Saoudiens pourraient voir d'un mauvais oeil cet afflux de joueurs étrangers...

Non, franchement, je n'ai jamais ressenti ça du tout. Concernant l'adaptation, c'est clair qu'être musulman est un vrai plus. Je sais par exemple que Jordan Henderson a eu des soucis, mais je ne pense pas que ce soit dû aux locaux, qui sont très accueillants. Les Saoudiens sont adorables ; dans mon équipe, nous avons plusieurs Brésiliens et Portugais, et ils n'ont eu aucun souci d'adaptation.

Ne pas affronter Cristiano Ronaldo était une déception, évidemment

Quant aux joueurs saoudiens, il ne faut pas croire qu'ils soient mauvais. Le niveau de certains joueurs locaux est très bon. Récemment, Al Nassr a joué l'Inter Miami et ils les ont écrasé, pas seulement grâce à leurs joueurs étrangers : leurs Saoudiens sont très bons aussi.

Tu mentionnes Al Nassr : Al-Hazem les a affrontés il y a quelques semaines... et Cristiano Ronaldo n'était pas là. Une déception ?

Oui, évidemment, c'est inévitable. Tu veux toujours affronter les meilleurs, et Ronaldo est un tel exemple... Après, pour notre course au maintien, c'était une bonne chose qu'il ne soit pas là, car CR7 reste CR7 et Al Nassr est moins fort sans lui. Mais à titre personnel, j'étais déçu, oui.

Quels sont les joueurs les plus impressionnants que tu aies pu croiser depuis ton arrivée là-bas ?

(il réfléchit) Il y en a quelques uns, quand même... Je vais t'en citer 3-4. N'golo Kanté, vraiment, c'est fort. Franck Kessié, je le trouve très impressionnant. Saint-Maximin, un top joueur, rien à dire... Et bien sûr, Karim Benzema. Lui, en termes de mouvements offensifs, (il siffle)... C'est le plus haut niveau.

© photonews

Tu comprends les critiques faites au championnat saoudien ? Selon toi, est-ce que c'est fort différent de la Chine à l'époque, à savoir un eldorado un peu éphémère ?

(fermement) C'est incomparable avec la Chine, vraiment. Il n'y a jamais eu autant de stars étrangères qui sont parties en Chine. Chaque équipe, ici, a des joueurs du top. Il y a des noms pratiquement partout ! Al Hilal, Al Nassr, Al Shabab, ce sont des top clubs... Et surtout, l'Arabie Saoudite est un pays de football. Ils vivent pour ça, ici, les stades sont souvent pleins.

En termes de niveau, je dirais même que c'est incomparable avec la MLS. Je crois que c'est largement supérieur, et la victoire récente d'Al Nassr contre l'équipe de Messi l'a bien prouvé.