Le message de Renaud Emond aux supporters du Standard à la veille de son retour à Sclessin

Demain, Eupen se déplace au Standard pour la dernière journée de la phase classique. Un match forcément particulier pour Renaud Emond, qui a passé sept ans en Rouche.

Entre le Standard et Eupen, le match a déjà commencé le weekend passé dans les tribunes du Kehrweg. A l'issue de la victoire contre Saint-Trond, les supporters des Pandas ont invité Renaud Emond à les rejoindre en tribune, jusqu'à lui faire reprendre un chant insultant envers son ancien club.

La scène avait étonné et poussé le joueur à présenter ses excuses aux Liégeois. Dans La Dernière Heure, il est revenu sur ce dérapage : "C’était notre première victoire à domicile. Les supporters m’appellent pour chanter, mais je ne connais aucun chant, encore moins en allemand. Je répète plusieurs phrases, sans trop savoir ce que je dis, et alors qu’on arrive à la fin, le capo des Ultras me dit : attends, on va encore chanter un truc, et il me glisse la phrase, que je dis à peine".

Les regrets de Renaud Emond

Emond ne voulait en aucun cas manquer de respect à ses anciens supporters : " Je suis moi-même liégeois, j’habite dans la région, et j’y vivrai après ma carrière. Mes enfants sont supporters du Standard, et tout le monde sait combien je suis attaché au club. Mais c’est une maladresse, et je m’en excuse encore".

Avant de poursuivre : "Plusieurs joueurs du Standard m’ont envoyé des messages pour me dire qu’ils me connaissent, qu'ils savent que je ne suis pas insultant. Mais ce n’est pas chouette pour moi, parce que je n’ai pas envie de renvoyer une image qui n’est pas la mienne. J’assume tout ce que je fais, et j’ai bêtement répété un truc, sans attendre. C’est dommage".

Il reste à voir dans quelle mesure ce moment d'égarement affectera son accueil à Sclessin.