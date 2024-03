📷 Renaud Emond présente ses excuses après avoir insulté les supporters du Standard

L'attaquant d'Eupen a fait la polémique sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, on le voit insulter les supporters du Standard.

Renaud Emond n'a pas attendu longtemps avant de présenter ses excuses aux supporters du Standard. Plus tôt dans la journée, une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre l'attaquant d'Eupen en train d'insulter son ancien club (LIRE ICI).

Les faits se sont déroulés juste après la victoire des Pandas ce week-end et à une semaine de la dernière journée de phase classique du championnat où Eupen rendra visite au Standard.

Avec un mégaphone, l'ancien Rouche a lancé un "Put* liégeois" avec les supporters d'Eupen. Quelques heures plus tard, le joueur a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux.

Emond "regrette" ses propos

"Je voudrais m'excuser auprès de tous les supporters du Standard. Après cette victoire et l'euphorie qui va avec, j'ai commis une erreur que je regrette", a écrit Emond.

"Après avoir répété plusieurs phrases en allemand (sans en comprendre un mot et sur le ton de la rigolade), j'ai répété bêtement cette phrase qui a été sortie de son contexte et dont je n'en pense pas un mot. Jamais je ne ressentirai de la haine ou n'insulterai le club et les supporters du Standard que j'aime tant!"

Avant de conclure : "Je vous ai toujours respectés et cela ne changera jamais. Je me bats aujourd'hui pour les couleurs d'Eupen mais mon coeur sera à jamais rouge et blanc".