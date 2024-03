Renaud Emond préface son retour au Standard : "Je pensais que le club compterait sur moi"

Renaud Emond sera de retour au Standard, samedi, sous les couleurs de l'AS Eupen. L'attaquant n'explique que difficilement les différents maux liégeois, cette saison.

Renaud Emond de retour au Standard, c'est déjà pour ce samedi. Le nouvel attaquant de l'AS Eupen reviendra à Sclessin et, s'il se réjouit que cette rencontre entre les Rouches et les Pandas ne soit pas directement décisive, il espère prendre trois points importants dans la course au maintien de ses nouvelles couleurs.

Après la victoire contre les Trudonnaires, le week-end dernier, le phénix s'est rendu dans son kop afin de célébrer la victoire avec ses supporters. Une scène s'y est produite, qu'il regrettera probablement éternellement.

Interviewé par nos confrères de la Dernière Heure, cette semaine, l'attaquant est revenu sur sa fin de parcours en bords de Meuse. Il a notamment évoqué son début de saison, sous les couleurs de Carl Hoefkens.

"La préparation se passait bien, je me suis dit que l'on allait compter sur moi. Lors du premier match à Saint-Trond, je vois que c'est Denis Dragus qui monte. Le match suivant, contre l'Union, je ne monte pas non plus. Je me suis alors dit que ça allait être difficile. Hoefkens n'a jamais été négatif, mais il me faisait comprendre que Kanga et Ohio avaient la priorité."

Renaud Emond ne peut expliquer les maux du Standard

Rapidement, le Standard a chuté au classement. Au bord du top 6 après une dizaine de journées, les Liégeois se sont progressivement éloignés de leur objectif initial pour se rapprocher de la zone rouge. Un problème que Renaud Emond explique difficilement.

"J'ai du mal à comprendre le problème. Il y a des soucis de salaire pour certains joueurs. On venait nous trouver pour nous poser des questions. On sent bien que l'équipe s'est faite tard, avec des joueurs en prêt. Il y a des joueurs de passage, mais je trouvais qu'il y avait de la cohérence en regardant le noyau. Sur papier, l'équipe est pourtant intéressante, avec des joueurs comme Kanga, Alzate et Laifis."

"Il y a eu une bonne période et des victoires à domicile, mais le bât a blessé contre des plus petites équipes. Un souci physique ? Je ne pense pas, ce n'est pas ce que les datas montraient" a conclu Renaud Emond, qui a déjà inscrit deux buts décisifs sous les couleurs de l'AS Eupen, pour deux victoires importantes, sur le plus petit écart, contre le RWDM et Saint-Trond.