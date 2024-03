"Une belle réponse !" : Noah Sadiki envoie un message fort à Anderlecht avant les Play-offs

L'Union Saint-Gilloise sort de la Conference League, mais gonflée à bloc. Les coéquipiers de Noah Sadiki se tournent désormais vers le championnat et la Coupe, où un doublé historique est plus que jamais possible.

Malgré les nombreux absents, l'Union parvient à tenir la cadence. Comme l'a expliqué Alexander Blessin, c'est un signal très fort envoyé à la concurence. "Ceux qui pensent que nous sommes affaiblis, je les emmerde", avait déclaré l'entraîneur de l'Union après la belle victoire contre Fenerbahce.

Même son de cloche du côté de Noah Sadiki, mais en d'autres termes. "C'est une belle réponse. On aura une semaine de repos après le match à l'Antwerp (ce dimanche, nda). Je ne pense pas qu'on est fatigués. Je ne pense pas que qui que ce soit ne ressente des lourdeurs. On est fit à 100 pourcents, et on va pouvoir commencer les Play-offs de la meilleure des manières."

Le milieu de terrain compte bien démarrer les Play-offs avec le plus de points possible (maximum 6) sur son ancien club, Anderlecht. "On doit gagner contre l'Antwerp. (En Play-offs), on sera contre les 5 meilleures équipes de Belgique. On ne va pas se mettre à calculer. Mais tant qu'on est devant (au classement), je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter."

Titulaire devant la défense ce jeudi, Sadiki a de nouveau livré une prestation de haut niveau. Cette saison restera celle où il a passé un palier. "J'avais un sentiment de revanche par rapport au match aller, où je m'étais senti un peu en-dessous. Les joueurs à mes côtés m'ont bien facilité la tâche."