Le message très fort d'Alexander Blessin : "Ceux qui pensent que nous sommes affaiblis, je les emm*rde"

Malgré ses nombreux absents, l'Union a battu Fenerbahce ce jeudi soir (0-1). Une victoire qui ne doit rien au hasard selon Alexander Blessin.

"Je n'ai jamais douté de la prestation de mes joueurs. Je les connais, ils toujours faim", a commencé Alexander Blessin en conférence de presse d'après-match. "Nous avons changé la charnière centrale, en adaptant l'équipe. Personne ne doit me dire que c'est la même situation qu'après Liverpool, où des joueurs étaient absents etc. Non, c'est vraiment une très bonne performance de la part de mon équipe. Réaliser la clean sheet ici, à Fenerbahce, ça n'arrive pas tous les jours !"

"Je suis vraiment fier de terminer notre campagne européenne par une victoire. Cela me donne énormément d'énergie pour les prochaines semaines."

L'Union aborde donc les prochaines échéances gonflé à bloc. Et cela, malgré les absences et incertitudes dans le noyau. Alexander Blessin a envoyé un message clair à ses concurrents et détracteurs. "Il y a une raison pour laquelle je protège toujours mes joueurs. Je sais à quel point les dernières semaines ont pu être dures. Ceux qui nous critiquent et pensent que nous sommes dans une situation faible, je les emmerde !"