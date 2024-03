Ça sent bon à Anderlecht pour la prolongation d'un joueur important : "Le club croit en moi !"

Si Anderlecht réalise une bonne saison et est de retour sur le devant de la scène, c'est aussi grâce à un mercato estival très réussi.

Ludwig Augustinsson fait indéniablement partie des bonnes pioches du côté d'Anderlecht. Prêté par le FC Séville, le Suédois est vite devenu titulaire indiscutable dans l'échiquier de Brian Riemer.

Anderlecht discuterait avec le club andalou pour conserver Augustinsson. Les discussions iraient dans le bon sens. De son côté, Augustinsson se plait bien à Anderlecht et serait favorable à prolonger l'aventure.

Il a expliqué avoir ressenti la confiance du club. "Après deux prêts de moindre importance, je voulais surtout aller dans un club où l'entraîneur me connaissait et où il croyait en moi. J'ai eu ce sentiment dès la première conversation avec Fredberg et Riemer", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Le Suédois a également rendu hommage à son entraîneur. "Pour moi, Riemer est un entraîneur de football moderne. Il est très fort sur le plan de la communication, il dégage beaucoup d'énergie positive... Mais il est aussi très exigeant envers lui-même et envers ceux qui l'entourent."