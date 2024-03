Besnik Hasi comme futur entraîneur de La Gantoise ? "Les choses peuvent rapidement évoluer..."

La semaine dernière, quelques rumeurs ont circulé. L'entraîneur de La Gantoise, Hein Vanhaezebrouck, a été lié au Club Bruges tandis que l'entraîneur de Malines, Besnik Hasi, a été cité comme son possible remplaçant.

Vendredi, c'était l'heure des conférences de presse. Hein Vanhaezebrouck s'est déjà exprimé très clairement sur les rumeurs selon lesquelles il aurait discuté avec le Club Bruges. Besnik Hasi a maintenant réagi à la rumeur qui le lie à Gand.

"L'intérêt de Gand? Je peux vous dire une chose : je n'ai parlé avec aucune autre équipe", a déclaré clairement l'entraîneur de Malines. "Avec aucun intermédiaire, il n'y a eu aucun contact. C'est absurde."

Besnik Hasi nie tout contact avec Gand

"Je ne doit pas devenir un sujet de discussion. L'importance de ma carrière ne compte pas non plus ce week-end. Quelqu'un qui me connaît sait que je ne rêve pas facilement. Je reste les pieds sur terre. Les choses peuvent évoluer rapidement dans le football, dans le bon sens comme dans le mauvais sens", a poursuivi Hasi.

Selon Sacha Tavolieri, Hasi serait la "priorité" de La Gantoise pour remplacer Hein Vanhaezebrouck, qui devrait probablement quitter les Buffalos en fin de saison. Les deux entraîneurs nient tout contact.

Malines affrontera ce week-end OH Louvain. En cas de victoire, Besnik Hasi et son KaVé sont assurés de jouer les Champions Playoffs cette saison. Un objectif totalement fou compte tenu de la première partie de saison du club.