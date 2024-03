La fin d'une éternité pour William Balikwisha : "Le coach me laisse beaucoup de liberté, mais..."

Cela faisait plus d'un an que William Balikwisha n'avait plus trouvé le fond des filets en Jupiler Pro League. Le milieu de terrain a remis les pendules à l'heure, lors de la victoire 4-0 des Rouches contre l'AS Eupen.

En championnat, il n'avait plus marqué depuis... le 4 mars dernier, et une victoire contre Westerlo lors de la 28e journée du précédent exercice (il avait marqué contre Harelbeke, en Coupe de Belgique). C'est donc avec un sourire jusqu'aux oreilles que William Balikwisha s'est présenté à notre micro, samedi soir, après la large victoire contre l'AS Eupen (4-0). Le milieu de terrain a inscrit le deuxième but des Rouches, en fin de première période.

"C'est un but qui me fait beaucoup de bien après ce que j'ai vécu, mais ce sont les aléas du football. On avait bien préparé ce match et on avait bien analysé l'adversaire, ça a payé aujourd'hui. Pour la confiance, c'était important de finir cette phase classique par une victoire".

"On avait du mal à concrétiser nos occasions et on vient de marquer huit buts en deux matchs à domicile, avec tous les joueurs offensifs concernés. C'est bon pour recharger les batteries. Pour moi, ça faisait longtemps et c'est la preuve qu'il faut rester patient et continuer à travailler".

Un retour réussi pour William Balikwisha

L'international congolais (deux sélections) vient de vivre des semaines difficiles. Le Standard perdait match après match et descendait dans les profondeurs du classement, tandis que Balikwisha restait sur le banc et n'avait plus été dans le onze de départ depuis début février, et le partage au RWDM.

"Le coach a toujours été là, il m'a soutenu et remis en confiance. De temps en temps, il venait m'expliquer plus personnellement, car il voyait que je faisais tous les efforts. Évidemment, il n'a pas le temps de le faire tout le temps avec chaque joueur, sinon il ne ferait plus que ça. Mon problème, c'était d'apporter sans être efficace, ce qui est important dans mon secteur. C'est là-dessus que je dois encore travailler".

Souvent, on voit le joueur de 24 ans se décaler sur le côté gauche, pour offrir des solutions à Souleyman Doumbia et Moussa Djenepo. William Balikwisha jouit d'une certaine liberté au milieu de terrain qui colle parfaitement avec son style de jeu.

"Je n'aime pas le jeu stéréotypé, je suis un joueur d'instinct. Le coach est dur tactiquement, mais il faut parfois prendre des risques et dézoner pour perturber l'adversaire et il me laisse le faire. Toutefois, s'il y a un trou et que ça foire, c'est moi qui mets l'équipe en danger. Je dois donc bien communiquer avec Moussa, pour savoir quand je peux décaler sur la gauche. Mais, dans l'ensemble, le coach me laisse le faire, il connaît mes qualités."