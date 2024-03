La tristesse de Mazzù : "C'était un scénario écrit à l'avance"

Après une défaite cinglante sur la pelouse de La Gantoise, avec un score de 5-0, l'entraîneur de Charleroi, Felice Mazzù, s'est exprimé avec une profonde déception. Cette défaite, combinée à la victoire d'OHL, a envoyé Charleroi en playdown, une situation difficile à accepter pour l'équipe.

Mazzù, visiblement abattu par le résultat, a déclaré : "Je n'ai pas les mots, déception, frustration, fâché. On a fait une bonne demi-heure, on aurait mérité de marquer, de mener, puis tout s'est effondré." Il a souligné les problèmes dans le mental de l'équipe, dans les duels et dans l'organisation, qui ont conduit à cette défaite désastreuse.

Le coach exprime également sa frustration quant au résultat du match de Louvain contre Malines, où un but tardif a scellé le sort de Charleroi. "C'est dans l'histoire de notre saison où pas grand-chose ne veut fonctionner. On a des situations pour mener, puis on s'écroule. Notre match d'aujourd'hui, le résultat à la dernière minute, le scénario était écrit," a-t-il ajouté.

Concernant les playdowns, Mazzù a déclaré qu'il était difficile d'en parler à chaud, mais que l'équipe était profondément déçue et frustrée. Il a exprimé sa volonté de réfléchir et de se préparer mentalement pour affronter cette nouvelle épreuve. Malgré les difficultés, il garde espoir en son équipe et en ses capacités à assurer le maintien.

Cette défaite marque un tournant dans la saison de Charleroi, mettant en lumière les défis auxquels l'équipe est confrontée alors qu'elle se prépare à affronter les playdowns dans les semaines à venir.