📷 Une merveille : voilà le maillot que portera l'Angleterre face aux Diables Rouges

Comme la Belgique, l'Angleterre a présenté son tout nouveau maillot, qu'elle portera à l'Euro 2024. Il devrait être étrenné lors de la trêve internationale à venir.

La Belgique a fait sensation, jeudi dernier, en dévoilant son nouveau jeu de maillots. Un maillot domicile bordeaux et très élégant, mais surtout un maillot extérieur en hommage à Tintin, t-shirt bleu et short brun. On ignore encore lequels seront portés à Dublin et Wembley, mais les adversaires des Diables Rouges devraient également se parer de nouveaux atours.

Ainsi, l'Angleterre a révélé son nouveau maillot, qui devrait donc être porté par les Three Lions à l'Euro 2024... et dès cette trêve internationale. Un maillot très classique et particulièrement réussi, réalisé par Nike. Harry Kane porte le maillot domicile, Bukayo Saka l'extérieur, qui présente une couleur bleu-mauve sobre et efficace.

Harry Kane très incertain

Kane, cependant, ne pourra probablement pas avoir le plaisir d'étrenner ce maillot la semaine prochaine. Le buteur du Bayern Munich s'est en effet tordu la cheville ce week-end. Il a rejoint la sélection anglaise, mais est très incertain pour les rencontres à venir contre le Brésil et la Belgique.

Notons que comme pour les Diables Rouges et les Red Flames, la sélection féminine de l'Angleterre portera elle aussi les mêmes maillots pour l'année 2024.