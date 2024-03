🎥 Le but qui envoie Charleroi en enfer et OHL au paradis, à la toute dernière seconde

ūüé• Le but qui envoie Charleroi en enfer et OHL au paradis, √† la toute derni√®re seconde

Nachon Nsingi a attendu la toute dernière seconde pour délivrer OHL et envoyer Charleroi en Playdowns. Probablement le but le plus important de sa carrière.

Les minutes s'égrenaient à Louvain, et tout le monde croisait les doigts à Gand. Malgré la très lourde défaite contre La Gantoise, Charleroi était en effet toujours sauvé tant qu'OHL ne battait pas le KV Malines. Et c'est ce qui semblait se dessiner... jusqu'à la 90e+2. Nachon Nsingi, trouvé côté gauche, rentre alors dans le jeu... et envoie une lourde frappe qui trompe Gaëtan Coucke. C'est 1-0 : OHL est sauvé, dépassant le Sporting Charleroi sur le gong. Les scènes de joie à Den Dreef sont indescriptibles. "C'est difficile de décrire ce que j'ai ressenti au moment du but, de telles émotions", se réjouissait ensuite le jeune louvaniste. ūüߧ Cruciale redding van Tobe Leysen

“DEEEENEEEY “ vibes aan Den Dreef! ūü§Į #OHLKVM pic.twitter.com/C5To2YYxiw — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 17, 2024 Oscar Garcia, l'entraîneur d'OHL, a donc réussi son pari. "Peu de gens croyaient en nous et nous l'avons fait", se réjouit-il. "Maintenant, dans un tel moment, tout ce que nous voulons, c'est célébrer ce maintien. C'est prévu". Des images de joie qui contrastent bien sûr avec les larmes du côté de Charleroi. Felice Mazzù était très affecté après la nouvelle, à Gand, mais reconnaissait aussi volontiers que ce n'est pas ce week-end que les Zèbres ont laissé filer leur maintien (lire ici). Reste désormais à Louvain de se reconcentrer sur des Europe Playoffs qui ressembleront à du bonus. Cela débutera dans deux semaines, après la trêve internationale.