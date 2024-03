Le patron du Club de Bruges revient sur le licenciement de Ronny Deila : "Personne ne savait quoi faire sur le terrain"

Le Club de Bruges et Ronny Deila, c'est fini. Le Norvégien a été limogé ce lundi, au lendemain de la défaite à Saint-Trond. Le PDG, Bob Madou, est revenu sur cette décision.

La défaite à Saint-Trond fut celle de trop pour Ronny Deila, démis de ses fonctions d'entraîneur principal du Club de Bruges, ce lundi (lire ici). Le Norvégien ne sera pas allé au terme de sa première saison en Venise du Nord, le PDG Bob Madou donne ses explications.

"On ne peut pas ignorer les résultats. Il n'est pas approprié que, avec ce noyau, le Club de Bruges ait vingt points de retard sur le leader du championnat" lance-t-il dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Bob Madou a entendu les supporters de Bruges... mais n'en avait pas besoin

Si on sait déjà que Nicky Hayen le remplacera jusqu'en fin de saison et que le Club tente un gros coup pour s'asseoir sur son banc la saison prochaine (ICI), Bob Madou veut surtout ne plus revoir ce qu'il a vu ce dimanche, face aux Trudonnaires.

"Les principales raisons sont footballistiques et techniques. Nous avons assisté à un effondrement complet de notre football à Saint-Trond, où ni les joueurs ni le staff ne savaient que faire sur le terrain."

Au Stayen, les supporters du Club étaient également très clairs. Les chants "Deila buiten" n'ont jamais vraiment cessé. "Bien sûr, nous avons entendu leurs grognements. Je pense que le public de Bruges est connaisseur. Les gens peuvent être indulgents quand les résultats ne sont pas bons si le jeu proposé est satisfaisant. Une fois que les deux éléments ont disparu, il y a peu de raisons pour qu'un entraîneur continue", a conclu Bob Madou.