C'est officiel : fin de parcours pour Ronny Deila au Club de Bruges !

Sans surprise, le Club de Bruges a officialisé ce lundi le licenciement de Ronny Deila. Nicky Hayen le remplacera en PO1.

La défaite à Saint-Trond ce dimanche a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pour la direction brugeoise. Ronny Deila, sous pression depuis de longues semaines, n'est plus l'entraîneur du FC Bruges.

Le Club a annoncé la nouvelle ce lundi matin via un communiqué officiel : "Après des résultats et un niveau de jeu décevants, il a été décidé de mettre fin à la collaboration avec l'entraîneur-chef Ronny Deila et les assistants Efrain Juarez et Kristof Aelbrecht. Ces dernières semaines, le Club n'a pas suffisamment vu l'ADN du Club de Bruges dans le jeu proposé et la direction sportive est convaincue qu'avec le noyau actuel, de meilleurs résultats devraient être possibles".

ℹ️ Ronny Deila is niet langer hoofdcoach van Club Brugge. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 18, 2024

Un communiqué très clair sur les raisons du licenciement de Ronny Deila. Le Norvégien de 48 ans, arrivé en fin de saison passée d'une façon très polémique en provenance du Standard de Liège, n'a jamais pu apposer sa griffe au jeu brugeois. Il part sur un bilan de 14 victoires en 30 matchs de JPL, pour 9 nuls et 7 défaites.

Hayen entraîneur intérimaire des Blauw & Zwart

Nicky Hayen, entraîneur du Club NXT, va reprendre le FC Bruges en mains jusqu'au terme de la saison. La direction brugeoise est cependant limpide : "Le Club de Bruges recherche un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine". Hayen est donc intérimaire, et sera épaulé par Michiel Jonckheere, coach des U18.

Mystère, à ce stade, quant à l'identité du successeur de Ronny Deila la saison prochaine. Le nom de Karel Geraerts a déjà été cité (lire ici), tout comme ceux de Hein Vanhaezebrouck et Besnik Hasi...