Catastrophe pour Thibaut Courtois proche du retour

Le gardien des Diables Rouges s'est une nouvelle fois blessé. Il devrait être absent durant plusieurs semaines.

Les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes pour Thibaut Courtois. En pleine tourmente avec les Diables Rouges après ses récentes interactions sur les réseaux sociaux, il vient de prendre un énorme coup au moral en plus.

En effet, le gardien belge, proche du retour du côté du Real Madrid, s'est blessé à l'entraînement ce mardi selon les premières informations des médias espagnols.

Un énorme coup dur alors que son retour semblait presque acté et qu'il s'agirait d'une nouvelle blessure au genou. Il aurait entendu "craquer" à cet endroit de sa jambe.

Six à sept semaines d'absence pour Thibaut Courtois

Selon AS, Thibaut Courtois devrait une nouvelle fois être absent plusieurs semaines, on évoque un chiffre entre six et sept. Il serait victime, selon les premiers examens, d'une déchirure au ménisque interne au genou droit, soit celui qui n'avait pas été touché par la première blessure.

Récemment, le gardien avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux en affichant très clairement les tensions qui existent entre lui et Domenico Tedesco, le sélectionneur des Diables Rouges (LIRE ICI).