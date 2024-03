Un joueur de Charleroi a bien connu Nicky Hayen, le nouveau T1 du Club : "Il ose se passer des gros salaires"

Suite au licenciement de Ronny Deila, Nicky Hayen terminera la saison sur le banc du Club de Bruges. Daan Heymans l'a bien connu, du côté de Waasland-Beveren, et a apprécié la personne.

Nicky Hayen doit mener le Club de Bruges vers une fin de saison réussie, que ça soit en championnat ou en Conference League. L'ancien du Club NXT est encore inconnu du grand public malgré un passage à Waasland-Beveren, où il a lancé un certain Daan Heymans, qui évolue aujourd'hui à Charleroi.

"Pour moi, le lien avec un entraîneur est très important. Auparavant, j'avais eu cinq ou six entraîneurs à Waasland avec lesquels je ne m'entendais pas, mais j'ai directement sympathisé avec lui. Il m'a rapidement dit que je serais important pour lui et pour l'équipe, ça m'avait mis en confiance" lance Heymans dans les colonnes de Gazet van Antwerpen.

Nicky Hayen, le profil idéal pour le Club de Bruges ?

"Lors de la première journée, j'avais marqué deux buts. Il m'avait donné tellement de confiance, c'est tout ce qui comptait. Je suis certain que des joueurs comme Aboubakary Koita et Michael Frey peuvent dire la même chose de lui."

Rien que des mots élogieux, donc, pour un homme qui n'a pas peur de poser des choix forts dans le vestiaire. "C'est quelqu'un qui voit le football et qui donne les opportunités aux bonnes personnes. Il n'a pas peur de se passer des gros salaires et de les mettre sur le banc. Avec ça, on impose le respect dans le vestiaire. Son discours m'avait aussi touché, même si c'est quelque chose de plus personnel."

Selon Daan Heymans, Nicky Hayen a également un style tactique qui devrait convenir à celui du Club de Bruges. "L'intention a toujours été de construire depuis l'arrière. Je me souviens que, cette année-là, nous avions réalisé de très bons matchs contre les meilleures équipes du championnat. C'est quelqu'un qui se soucie vraiment de ses joueurs" a conclu Daan Heymans.