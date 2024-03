🎥 Un ancien du Standard licencié à cause...d'une photo malencontreuse

PassĂ© par le Standard, Moussa Sissako Ă©volue dĂ©sormais au RWDM. Le dĂ©fenseur travaille actuellement Ă son retour aprĂšs une grave blessure au tendon rotulien. Le RWDM vient de casser son prĂȘt.

Malheureusement, l'histoire entre le RWDM et Moussa Sissako se termine en eau de boudin. Prêté par Sochi, le défenseur malien ne jouera plus avec le club. Sa blessure prendra en effet près d'un an à guérir.

Mais ce n'est pas pour cela que le RWDM a cassé son prêt - qui court jusqu'au 30 juin 2024, non. C'est parce qu'il a posté sur les réseaux sociaux une photo de lui à la salle de sport avec un maillot de son frère Abdoulaye, qui évolue à...Courtrai - un concurrent direct dans les Playdowns.

Moussa Sissako (ex-Standard) licencié du RWDM

Contacté par Sudinfo, le RWDM a réagi. "Aujourd’hui, dans les circonstances actuelles, on ne peut pas accepter, même si c’est une vareuse de son frère, qu’il puisse s’afficher avec le maillot d’un concurrent direct. Même si Moussa n’est pas une mauvaise personne et souhaite le meilleur au club, c’est une attitude qui ne peut pas exister. En tant que club, on ne peut pas l’accepter", a expliqué Maxime Vosseen, COO du RWDM.

"Le RWDM ne fait pas ça parce que le joueur est blessé et qu’il ne jouera plus. On n’essaye pas d’économiser. Il y a des règles, des sponsors, une identité et une image du club à respecter. Même s’il avait été apte à jouer, la décision aurait été la même."

Souleymane, agent et frère du joueur, a réagi en ces termes : "C’est excessif. Cette justification ne tient pas vraiment. On aurait tout à fait accepté que le club nous dise qu’ils voulaient économiser 4 mois de salaire. Cela aurait été compréhensible à partir du moment où Moussa n’allait plus jouer cette saison."