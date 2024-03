Les Diables sont en confiance : "Pas de De Bruyne ? Pas de problème !"

Amadou Onana est de retour. Le "mur" au milieu de terrain attend avec impatience les matchs avec les Diables Rouges. Un environnement différent de celui d'Everton, où il lutte à nouveau contre la relégation.

Amadou Onana s'est rapidement rendu indispensable chez les Diables Rouges. Il est déjà décrit comme un mélange entre Axel Witsel et Marouane Fellaini. "Ce sont deux grands joueurs. Axel a été un mentor pour moi. Mais je suis Amadou Onana, je ne me compare pas à ces deux-là."

De Bruyne? La classe n'a pas à s'adapter

À côté d'Orel Mangala, il est devenu le nouveau milieu de terrain défensif des Diables. "(Il acquiesce) Avec Orel, ça fonctionne parfaitement. Les automatismes sur le terrain sont là. Physiquement et techniquement, nous nous complétons très bien. Et bien sûr, le fait que nous ayons aussi une bonne relation en dehors du terrain aide beaucoup."

L'absence de De Bruyne n'est pas un problème

Normalement, c'est Kevin De Bruyne qui devrait être à cette place, mais il a dû une fois de plus déclarer forfait. Ainsi, il n'y aura pas eu beaucoup de matches joués avec la star de l'équipe avant l'Euro. "Un problème? Pas du tout. Kevin est un joueur de grande classe. Le plus important est qu'il sera là pour l'Euro. Et d'autres joueurs peuvent maintenant assumer ce rôle."

"Kevin n'a plus rien à apprendre en matière de football. Il est déjà un maître en la matière. Et il n'aura pas à s'adapter à l'équipe. Les joueurs avec ces qualités et cette classe peuvent le faire naturellement", a déclaré Onana.

Nous n'avons rien à envier en termes de richesse offensive à l'Angleterre

Affronter l'Angleterre sera forcément spécial pour lui. Si les Diables vont loin, il est probable qu'ils affronteront également les Three Lions lors de l'Euro. Car l'Angleterre possède une richesse de talent offensif.

"Oui, mais nous n'avons pas à nous cacher en comparaison avec l'Angleterre. Nous avons aussi beaucoup de talent en attaque avec Lukaku, Doku, Lukebakio, Bakayoko, Trossard... Je suis très enthousiaste. Je crois en cette équipe et en nos chances. Je ne regarde pas les autres, seulement nous-mêmes."