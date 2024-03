Le duo que le Standard doit et veut conserver la saison prochaine : "Ils sont horribles pour chaque défenseur"

Kelvin Yeboah et Wilfried Kanga forment la nouvelle paire offensive du Standard. Leur association a permis aux Rouches d'inscrire huit buts lors de leurs deux derniers matchs à domicile et soulage toute l'équipe, comme le confirment William Balikwisha et Marlon Fossey.

Wilfried Kanga et Kelvin Yeboah sont prêtés au Standard par des clubs de la galaxie 777 Partners, mais tout le monde à Sclessin aimerait revoir le duo la saison prochaine, dès la première journée. Une idée qui fait plus que parcourir l'esprit des dirigeants liégeois.

Et pour cause. Le premier cité a planté sa neuvième rose de la saison contre l'AS Eupen, ce que plus aucun attaquant de pointe n'avait fait au Standard depuis... Renaud Emond en 2018-2019 (13 buts en championnat, 16 toutes compétitions confondues), tandis que l'Italo-ghanéen a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive lors de ses six premiers matchs. Prometteur.

Kanga-Yeboah, le nouveau duo gagnant du Standard ?

Après la victoire face aux Pandas, samedi dernier, William Balikwisha s'est exprimé à notre micro sur le nouveau système mis en place par Ivan Leko, avec deux attaquants de pointe, qui a permis aux Rouches d'inscrire huit buts lors de leurs deux derniers matchs à domicile.

Le milieu de terrain congolais a inscrit le deuxième but des siens contre Eupen, profitant d'un service de Kelvin Yeboah, et semble se sentir beaucoup mieux avec une présence supplémentaire devant lui.

"Ce sont deux attaquants très efficaces. Ça nous met des statistiques, à moi aussi. On a beaucoup discuté, Kelvin a rapidement voulu s’intégrer. Je sais quelle course il va faire, je sais comment le servir et vice versa. On se regarde et on se comprend directement. Les deux attaquants pèsent sur la défense, avec et sans ballon. Ça aide tout le monde, je peux aussi m’appuyer et me projeter. Ils sont très importants pour l’équipe."

© photonews

Un avis partagé par Marlon Fossey. Depuis son flanc droit, l'Américain dispose également d'une solution supplémentaire en zone offensive. À la perte de balle, Kanga et Yeboah forment la première ligne de pressing et ne ménagent pas leurs efforts, ce qui aide aussi le Standard à la récupération.

"Kelvin et Wilfried ont été incroyables. Ils ont pressé Eupen et les ont empêchés de jouer. C’est beau de voir Wilfried qui peut marquer facilement et qui donne à Kelvin. Les deux attaquants sont horribles pour chaque défenseur, alors si vous les faites évoluer ensemble… c’est encore plus le chaos pour l’autre équipe. Ils sont puissants, rapides, et courent beaucoup... Je ne pense pas que l’on puisse se plaindre à leur propos".