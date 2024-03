Les Diables Rouges vont se retrouver pour deux rencontres amicales en cette fin du mois de mars. Une grosse préparation en vue de l'Euro 2024.

Après plusieurs mois, les Diables Rouges font leur retour en cette fin du mois de mars avec deux rencontres amicales dont la première est programmée ce samedi en Irlande. Mardi prochain, direction Wembley avec un choc face à l'Angleterre.

Ces deux rencontres, avant celles de juin, sont surtout là pour préparer au mieux l'Euro 2024 qui débutera cet été en Allemagne. Une compétition pour laquelle la Belgique est favorite ?

Pour Thomas Meunier, la Belgique va sortir des poules

Une chose à laquelle tout le monde veut croire et on est évidemment confiant du côté des Diables. Cependant, Thomas Meunier a voulu relativiser les attentes sans pour autant viser trop bas.

Le joueur de Trabzonspor explique qu'il ne faut pas sous-estimer la qualité du noyau des Diables : "Je ne dis pas qu’on va gagner l’Euro mais je ne nous vois pas sortir dès la phase de poules".

Actuellement la Belgique sait qu'elle jouera la Slovaquie et la Roumanie dans le groupe E et il reste une équipe à déterminer. La première phase qualificative pour les derniers tickets européens a eu lieu jeudi soir. On sait désormais que l'une de ces deux équipes sera l'adversaire des Diables (LIRE ICI).