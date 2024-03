Une légende coachera exceptionnellement l'Irlande face aux Diables : "Un honneur incroyable"

Si Domenico Tedesco est présent depuis un an à la tête des Diables Rouges, l'Irlande est en pleine transition. Samedi, John O'Shea sera à la tête de l'équipe de manière provisoire.

John O'Shea était encore un joueur de Sunderland lorsque l'Irlande s'inclinait 3-0 face aux Diables Rouges lors des phases de poule de l'Euro 2016 sur un doublé de Romelu Lukaku (en photo, précisément au duel avec O'Shea). Demain, il retrouvera à nouveau la Belgique sur sa route, mais cette fois en qualité de sélectionneur intérimaire.

L'ancien défenseur de Manchester United va en effet reprendre le flambeau de manière provisoire suite au départ de Stephen Kenny en novembre dernier.

Depuis qu'il a raccroché les crampons en juillet 2019, John O'Shea a été entraîneur assistant des U21 irlandais ainsi que de l'équipe A entre deux passages à Stoke City et à Birmingham, où il a notamment secondé Wayne Rooney.

John O'Shea impatient de défier les Diables

Diriger l'équipe nationale sera pour lui un moment important : "La chance de pouvoir être impliqué avec les moins de 21 ans, les A et à présent être le sélectionneur, c'est exceptionnel, c'est quelque chose qui nous rend, ma famille et moi, très fiers" déclare-t-il en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

L'éphémère joueur de l'Antwerp (prêté six mois au Great Old en 2001) ne compte pas tout révolutionner : "Lorsque vous réunissez les joueurs et discutez avec eux pour la première fois, c'est un moment clé et ça donne le ton pour la semaine à venir. C'est la raison pour laquelle j'ai gardé les choses très simples dans ma tête en ce qui concerne le staff".