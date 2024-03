Domenico Tedesco annonce la couleur pour le onze de ce soir face à l'Irlande

C'est le jour J : ce soir, nos Diables défient l'Irlande. Domenico Tedesco a levé un coin du voile quant à la composition.

Face à l'Irlande ce soir et surtout à Wembley contre l'Angleterre mardi, les Diables Rouges sauront où ils en sont à trois mois de l'Euro. C'est que ce rassemblement est le dernier avant le grand rendez-vous de cet été.

S'il fera bien quelques tests, Domenico Tedesco entend donc avant tout voir l'état de forme et les automatismes de ses meilleurs joueurs. L'équipe alignée ce soir ne devrait donc pas comporter tant de surprises.

"On aura une bonne équipe sur le terrain. On n'a pas d'équipe 1 ou B. Il y a une possibilité que Vertonghen joue les deux matchs, c'est aussi possible qu'il n'en joue qu'un. Des tests ? Oui, un peu. Mais cela devra avoir du sens. On jouera comme si ce n'était pas un amical. Donc pas de grandes surprises" confirme-t-il.

Quels Diables face à l'Irlande ?

Malgré des blessés tels que Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Koen Casteels ou Charles De Ketelaere, un onze type semble donc se dessiner. Mais Tedesco se montre prudent : "Je n'ai pas d'équipe en tête pour la Slovaquie (la première équipe au menu des Diables à l'Euro le 17 juin). On ne sait jamais ce qui peut arriver en club".

La rencontre de ce soir sera en tout cas un bon test : "Ce sera une grosse ambiance. Je veux voir comment les jeunes vont réagir".