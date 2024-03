Une nouvelle surprise signée Tedesco contre l'Angleterre ? "Il doit le faire jouer"

La Belgique a réalisé un match nul peu convaincant face à l'Irlande (0-0). Les anciens joueurs Marc Degryse et Jan Mulder ont discuté de plusieurs choix que devrait selon eux faire le sélectionneur Domenico Tedesco contre l'Angleterre.

À la fin du match, une discussion animée a eu lieu entre les analystes de VTM sur le choix de Tedesco de faire autant de rotations. "Contre l'Irlande, c'est inutile, contre l'Angleterre vous pouvez voir ce que les joueurs valent", considère Jan Mulder. "Un Vermeeren (titulaire ce samedi, nda) devrait être aligné contre l'Angleterre. Il a beaucoup plus de potentiel que Tielemans."

Marc Degryse a ensuite donné son avis; "Être prêt en juin, Vermeeren n'y arrivera pas. Il joue si peu de minutes à l'Atlético, il n'est plus le Vermeeren de la saison dernière. Avec si peu de temps de jeu, vous ne pouvez pas être au mieux de votre forme."

Vermeeren ou Tielemans ?

Peut-être faudrait-il aussi revoir les attentes. "On ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit préféré à d'autres milieux de terrain à l'Euro. Onana et Mangala ont joué tous les matchs de qualification et sont mieux placés dans la hiérarchie de Tedesco. Et puis il y a encore De Bruyne qui va revenir."

Degryse n'attend donc pas Vermeeren sur le terrain lors du prochain match. "Je serais surpris s'il est titulaire mardi contre l'Angleterre et joue deux matchs internationaux en trois jours, après avoir à peine joué pendant trois mois."