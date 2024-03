Oublié en Belgique, un coach cartonne à l'étranger : "Du jamais vu depuis 25 ans"

Willem II occupe avec autorité la tête de la Keuken Kampioen Divisie (D2). A sept journées de la fin, ils comptent huit points d'avance sur Roda JC, qui a disputé un match de moins.

Peter Maes, qui entraîne le club depuis septembre, est très apprécié pour son travail. Il a récolté 58 points en 25 matches, soit une moyenne 2,26 points par match. Avec 64 buts marqués et seulement 28 encaissés, Willem II compte une impressionnante différence de buts de +36.

Maes a été licencié du Beerschot en septembre 2021. Il est resté sans club pendant deux ans. En Belgique, personne n'a voulu lui donner une nouvelle chance. Comme le met en évidence Opta, aucun coach n'avait récolté autant de points en si peu de matchs depuis 1999 dans le championnat.

58 - @WillemII coach Peter Maes collected 58 points from his first 25 @1e_Divisie games, the highest number for a coach in his first 25 matches in the competition since Martin Koopman in 1999 (61). Maestro. pic.twitter.com/osyHyeVEAz