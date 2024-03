Jérémy Doku, en méforme avant Angleterre - Belgique ? "Personne ne pensait que je jouerais autant !"

Monté à la pause en Irlande, Jérémy Doku sera plus que vraisemblablement titulaire pour défier l'Angleterre, mardi soir à Wembley. Le joueur de Manchester City a préfacé cette rencontre en conférence de presse et est revenu sur sa forme actuelle, moindre qu'en début de saison.

Trois jours après son décevant partage en Irlande (0-0), la Belgique se rendra à Wembley pour défier l'Angleterre ce mardi soir, dans le cadre d'une deuxième rencontre amicale lors de cette trêve internationale du mois de mars. Les Diables affronteront des Three Lions déforcés par de très nombreuses blessures, comme l'a confirmé le sélectionneur Gareth Southgate en conférence de presse, ce lundi (lire ici).

Côté Anglais, c'est celui qui sera capitaine pour la toute première fois contre les Diables en fêtant sa 50e sélection, Declan Rice, qui s'est aussi présenté au micro des journalistes. Côté Belge, c'est Jérémy Doku qui a préfacé ce match.

"Non, la rencontre ne devient pas moins sexy. Ils ont des blessés, ça fait partie du football, mais les autres joueurs sont aussi des joueurs de Premier League. Ce sera un match positif et intense."

© photonews

Une méforme pour Jérémy Doku ? Oui, mais elle s'explique

Le joueur de Manchester City est également revenu sur sa première saison en Angleterre. Après de fameux débuts et une blessure encourue au mois de décembre, l'ancien de Rennes et du Sporting d'Anderlecht marque un tout petit peu le pas. Rien de spécialement illogique pour autant.

"Mes premiers mois ont été bons. Personne ne pensait que je jouerais beaucoup, mais je suis presque impliqué dans tous les matchs. Il est vrai que je suis moins bien depuis ma blessure, mais je reviens bien. Comment les gens me voient ? Comme un joueur à haut potentiel, je dirais. Toutefois, c'est à moi de confirmer cette image sur le terrain."

"Comme on me connaît davantage, j'ai souvent plus de joueurs sur moi. Contre l'Irlande, il y en avait deux ou trois, mais c'est à moi de faire le bon choix. Cela veut dire que d'autres joueurs sont libres, je dois ensuite jouer au bon moment. Si je suis en un contre un et que j'arrive à passer mon homme, c'est bien" a conclu Jérémy Doku, qui sera plus que vraisemblablement titulaire demain à Wembley... avec Johan Bakayoko de l'autre côté ?