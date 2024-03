Matz Sels rappelle le Thibaut Courtois du Mondial : "Il faut un peu de réussite"

Le gardien des Diables Rouges a montré beaucoup de sang froid dans un exercice peu facile face à l'Irlande. De quoi mettre en confiance avant l'Euro.

L'arrêt crucial de Matz Sels face à l'Irlande a non seulement marqué un tournant dans le match, mais a également permis aux Diables de ne pas couler en Irlande. En effet, ce penalty arrêté représente le premier exploit du genre depuis la performance mémorable de Thibaut Courtois lors de la Coupe du Monde au Qatar, où il avait stoppé un tir crucial face au Canada.

Le gardien de 32 ans a souligné l'importance de la chance dans ce genre de situations. "Il faut avoir un peu de réussite sur penalty", a-t-il déclaré humblement dans des propos rapportés par Le Soir, reconnaissant que même les meilleurs gardiens ont besoin d'un peu de chance de temps en temps.

Pourtant, derrière cette modestie se cache une préparation minutieuse et une compréhension profonde du jeu. Sels a avoué avoir étudié quelques images de Ferguson, celui qui a botté le penalty, pour se préparer à l'occasion. Ses efforts ont porté leurs fruits, car il a su anticiper le côté où le tireur allait frapper.

Sels est heureux d'avoir arrêté ce penalty

Interrogé sur ses talents en matière d'arrêts de penalty, Sels a répondu avec prudence. "Est-ce que je suis un spécialiste ? Difficile à dire", a-t-il déclaré, reconnaissant la complexité et l'imprévisibilité de ces situations.

Il a également souligné les défis auxquels sont confrontés les gardiens dans le football moderne, où les règles sont devenues de plus en plus strictes. "On ne peut même plus toucher le ballon avant le penalty", a-t-il noté, illustrant les contraintes auxquelles sont soumis les gardiens.

Malgré ces défis, l'arrêt de Sels face à l'Irlande a démontré son calme, sa détermination et sa capacité à performer sous pression. "Je l’ai arrêté et j’en suis content", a-t-il conclu sobrement.