Désolé Thibaut, le capitaine, c'est lui : pourquoi Romelu Lukaku est absolument irremplaçable chez les Diables Rouges

Domenico Tedesco s'est encore exprimé ce lundi en conférence de presse sur l'importance de Romelu Lukaku. Une importance qui laisse songeur, tant le meilleur buteur des Diables Rouges semble irremplaçable sur et en dehors du terrain.

Romelu Lukaku sera bel et bien - sauf catastrophe - de retour ce mardi pour affronter l'Angleterre. Et de toutes les absences vendredi en Irlande lors de la tournante de Domenico Tedesco, elle était la plus dommageable. C'est simple : la Lukaku-dépendance, relative sous Martinez, est devenue chronique sous Tedesco.

En 9 matchs depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur il y a un an, Lukaku n'est resté muet qu'une fois, en Azerbaïdjan, soit l'une des plus mauvaises prestations belges en 2023. Autant dire que quand un confrère a demandé à Tedesco de nous parler de l'importance de son n°9 pour l'équipe, le sélectionneur avait un sourire ironique.

Lukaku, crucial dans le jeu...

"Je vais vous en parler... encore. Et encore et encore", plaisante-t-il. L'importance de Romelu Lukaku, bien sûr, est visible de tous sur le terrain. "Il est un point d'ancrage très important. Toujours disponible, que ce soit depuis la défense centrale si elle a besoin d'une solution longue, ou pour les ailiers, les milieux quand il décroche", énumère Domenico Tedesco.

"C'est très difficile de défendre sur lui", pointe-t-il ensuite. Un euphémisme : avec 15 buts en 9 matchs, Lukaku est un cauchemar dès qu'il endosse le maillot des Diables Rouges depuis un an. Le problème, c'est le néant derrière. Aucun de ses concurrents (ou plutôt doublures, car il n'y a aucune concurrence possible) n'a marqué sous Tedesco.

Pas Openda, qui semble se mettre une pression énorme sur les épaules et n'est pas le même joueur qu'à Leipzig, un peu comme quand il s'est troué face au Real Madrid récemment en Champions League. Pas Batshuayi, dont le ratio temps de jeu/buts marqués est toujours mis en avant par les analystes... mais qui n'a pourtant plus marqué depuis ce but salvateur face au Canada en ouverture du Mondial 2022.

... et en dehors des terrains

Mais c'est peut-être à côté des terrains que le rôle de Lukaku est le plus mésestimé. Depuis les retraites en cascade post-Qatar, les Diables Rouges n'ont plus énormément de leaders. Courtois a claqué la porte ; De Bruyne a manqué un an presque jour pour jour de rencontres internationales. Seul Jan Vertonghen semble pouvoir jouer ce rôle dans le vestiaire.

© photonews

"Hors du terrain, Romelu est incroyablement important pour nous. C'est presque comme un papa pour ces jeunes joueurs", souligne Tedesco. "Il fait jusqu'à 4 discours par match, dès le vestiaire, puis sur le terrain, à la mi-temps, après... Un autre exemple ? C'est lui qui signale s'il n'y a pas assez à manger (rires)". Une anecdote, mais qui révèle bien à quel point le buteur de la Roma prend son rôle à coeur. Le capitaine, depuis les départs de Hazard et Kompany, ça a toujours été lui : désolé Thibaut...