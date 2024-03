Domenico Tedesco, frustré, mais aussi rassuré après Angleterre - Belgique

Frustré, mais satisfait, Domenico Tedesco est animé d'un double sentiment après le partage des Diables en Angleterre. Les Diables ont été rattrapés par Jude Bellingham sur la toute dernière action de la rencontre.

Qu'il est frustrant, ce partage des Diables à Wembley. Frustrant, car la Belgique a, certes, évolué dans sa moitié de terrain pendant une majorité de la rencontre, mais a mené jusqu'à la 95e minute et l'égalisation de Jude Bellingham (relire le résumé).

"Gagner à Wembley aurait été fantastique, on est donc déçus de perdre la victoire sur le fil. L'Angleterre veut construire quelque chose de fantastique en vue de l'Euro et veut le gagner, donc ils ont tout donné pour revenir" a débuté Domenico Tedesco en conférence de presse, quelques instants après le coup de sifflet final.

Ce... diable de Jude Bellingham

Le joueur du Real Madrid s'était déjà procuré plusieurs occasions, mais il avait toujours été contré par Vertonghen, Debast, Sels ou un autre. Mais le monsieur "temps additionnel" des Madrilènes a encore frappé, sur le "last kick of the game", pour reprendre l'expression de nos confrères anglais.

"À chaud, c'est difficile d'analyser ce deuxième but. Ils jouent avec une vitesse folle et des joueurs de grande qualité à chaque poste. Imaginez donc si l'on rajoute un Harry Kane dans l'équation, par exemple. On voulait leur laisser le moins d'espace possible. Ils ont été surpris par notre jeu pendant le premier quart d'heure, on aurait pu se procurer davantage d'occasions en contre. En seconde période, on a contrôlé le match et géré, mais c'est très difficile de tenir à Wembley contre une telle équipe."

© photonews

C'est donc en contre-attaque que la Belgique s'est procurée une grosse partie de ses occasions. Deux minutes avant l'égalisation de Bellingham, Dodi Lukebakio aurait déjà pu (dû) tuer le match en faisant 1-3 sur un service de Jérémy Doku.

"Avec des joueurs comme Lukebakio, Doku, Lukaku et Bakayoko, la Belgique est évidemment une bonne équipe en contre-attaque. Mais c'est aussi le cas de l'Angleterre. Avec beaucoup d'intensité, je pense qu'on peut faire mal à énormément d'équipes."

Le double sentiment de Tedesco après Angleterre - Belgique

Tedesco est donc frustré, mais aussi satisfait. Ses joueurs ont été efficaces en première période, calmes et matures en seconde et le Germano-italien dispose clairement d'une bonne base de travail pour les trois prochains mois.

"Le résultat n'était pas le plus important. On a du travail, on ne sera malheureusement pas avec l'équipe jusqu'à la fin de la saison, mais on doit travailler avec les infos que l'on a. Je ne sais pas si l'on fait partie des favoris, je suis personnellement déjà concentré sur le premier match contre la Slovaquie."

"On sait désormais qui est le troisième adversaire, donc on peut aussi commencer à préparer ça. On espère d'abord un bon rassemblement au mois de juin, avec des joueurs en bonne forme physique. Lukaku n'était pas au mieux physiquement, Mangala a des petits soucis physiques et Lukebakio revient aussi de blessure. On ne peut qu'espérer que la fin de saison se passe bien pour tout le monde pour travailler avec ça."