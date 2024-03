Thibaut Courtois apprend une grande nouvelle au Real Madrid

Si le Real Madrid a su majoritairement dominer le football européen et espagnol ces dernières années, c'est grâce à des joueurs très importants. Parmi ces piliers, on retrouve bien évidemment Thibaut Courtois, mais aussi Luka Modric ou Toni Kroos.

Arrivé en 2014 après la Coupe du monde gagnée par l'Allemagne, Kroos est devenu indispensable au milieu de terrain du Real. Il compte 455 matchs joués pour les Madrilènes, et d'innombrables trophées remportés (3 titres de champion d'Espagne, 4 Ligue des Champions, 5 Coupe du monde des clubs, 4 Supercoupe de l'UEFA...).

Sous contrat avec le Real jusqu'en juin 2024, la prolongation du contrat de Kroos (34 ans) est un sujet brûlant en Espagne. L'Allemand avait déclaré ne pas encore savoir quelle sera sa décision. Bonne nouvelle pour le Real : selon Fabrizio Romano, Kroos voudrait désormais prolonger. L'accord serait imminent.

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Toni Kroos will stay and continue at Real Madrid as new one year deal until 2025 is set to be agreed!



Direct talks between Kroos and Real on contract and it’s now just a formality to sign, imminent.



Super season again for Kroos at Real and also with Germany now. pic.twitter.com/8DSMUToDs5