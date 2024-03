Un absent, un incertain et un joueur qui ne convainc plus : Ivan Leko va devoir repenser le milieu de terrain du Standard pour les Europe Play-Offs

Ivan Leko va probablement devoir composer sans Aiden O'Neill jusqu'à la fin de la saison. L'occasion de repenser légèrement son milieu de terrain, en prenant en compte le retour de Marlon Fossey.

Victime d'une blessure à la cheville lors de la rencontre face à... Gand, à Sclessin, en fin de phase classique, Aiden O'Neill a probablement joué son dernier match de la saison avec les Rouches. Le médian australien sera préservé pour la saison prochaine, comme Nathan Ngoy.

Cela va libérer une place dans un milieu de terrain où se trouvait déjà Steven Alzate, loin d'être à son avantage ces dernières semaines, notamment en termes de mentalité, et qui pourrait donc voir son temps de jeu réduit.

Une situation qui va amener Ivan Leko à repenser son milieu de terrain, déjà en vue de la saison prochaine. On le sait, le Standard ne visera pas vraiment l'Europe lors de ces Play-Offs 2 et le Croate préfère déjà poser les premières pierres de l'exercice 2024-2025.

Isaac Price, incertain, pourrait faire son retour au milieu de terrain

La bonne nouvelle pour le T1, c'est le retour de Marlon Fossey sur le côté droit. L'Américain va pouvoir libérer Isaac Price d'un rôle qui n'était pas le sien, et va permettre au Nord-Irlandais de retrouver sa mission favorite, celle du box-to-box. Toutefois, il n'est pas certain qu'il pourra commencer la rencontre.

"Marlon était très important, on l'a perdu quatre matchs sur dix, c'est beaucoup. Price est un milieu de terrain, il a bien joué sur le côté, mais c'est un box-to-box. On veut la meilleure équipe pour cette rencontre et Isaac est sorti avec une légère blessure lors de la trêve internationale, on verra donc s'il est suffisamment en forme pour commencer."

Les gagnants de l'histoire devraient donc être William Balikwisha, Hakim Sahabo et Cihan Canak, qui vont pouvoir se partager un temps de jeu plus important aux côtés d'Hayao Kawabe.

Ivan Leko utilisera, tant que possible, des joueurs qui sont susceptibles d'être encore là la saison prochaine. Avec tout le monde dans son rôle de prédilection, il peut enfin avoir une vision plus à moyen terme avec ses joueurs.