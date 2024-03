Anderlecht victime d'un gros problème : "Nous n'avons pas de solution pour cela"

Anderlecht est ennuyé par un problème d'infrastructure. Les RSCA Futures jouent leurs matchs à domicile au Stade Roi Baudouin, mais il y a peu d'ambiance. Un problème qui a été soulevé à plusieurs reprises, mais pour lequel aucune solution n'a été trouvée.

Pour Anderlecht, il est extrêmement important que les RSCA Futures participent à la Challenger Pro League. Les jeunes talents apprennent ainsi à jouer contre des adultes assez tôt. L'objectif demeure toujours de faire progresser les grands talents le plus rapidement possible.

Cette saison, il était déjà prédit qu'ils allaient devoir lutter contre la relégation, mais il est rapidement devenu évident qu'ils étaient plus forts que ce que tout le monde pensait. À quatre matchs de la fin, ils sont presque assurés du maintien avec neuf points d'avance sur l'avant-dernier.

Aucun autre stade disponible

Mais les matchs à domicile posent problème. Pour ces rencontres des Futures, quelques centaines de fans se présentent. Et on les voit à peine dans un stade de 50.000 places. L'ambiance pendant le match est donc presque nulle, ce qui joue surtout en faveur des adversaires.

Les Futures ont à peine obtenu 11 de leurs 32 points à "domicile". Une solution a été recherchée, mais elle n'existe pas. Auparavant, les jeunes talents jouaient sur le terrain de Dender, mais ce terrain ne répond pas aux exigences du football professionnel.

"Nous avons examiné toutes les options, inspecté tous les stades à proximité", soupire Jesper Fredberg. "Les strictes conditions de licence rendent impossible de jouer ailleurs. Pour l'instant, le Heysel est la seule solution."

Pas de gazon entièrement nouveau

Et que faire avec le Lotto Park ? Étant donné le calendrier, ce n'est pas non plus une option. Et plus important encore : le gazon pose problème toute la saison. Des travaux importants seront effectués cet été, mais un nouveau gazon complet ne sera pas installé.

C'est trop cher. "Une régénération totale est effectuée jusqu'au sol sablonneux", a ajouté Fredberg. Mais étant donné qu'Anderlecht jouera probablement à nouveau en Coupe d'Europe la saison prochaine, il n'est pas possible de surcharger davantage le terrain. L'Union Saint-Gilloise devra également chercher une alternative.

Les RSCA Futures joueront donc également la saison prochaine au Heysel. Anderlecht va essayer de rendre les matches plus attrayants pour les fans, afin d'attirer plus de monde.