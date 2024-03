Jan Vertonghen prolongera-t-il avec Anderlecht ? "Voilà ce que j'ai dit à Jesper Fredberg"

La prolongation du contrat de Jan Vertonghen est l'un des gros dossiers de l'été à Anderlecht. Mais le principal intéressé prend le temps de la réflexion.

Stop ou encore pour Jan Vertonghen ? Le Diable Rouge a clairement fait savoir qu'Anderlecht serait son dernier club. Mais à 36 ans (37 dans moins d'un mois), l'horloge biologique tourne et c'est la question de mettre un terme ou non à sa carrière qui dictera une éventuelle prolongation de son contrat.

Je n'ai pas encore pris de décision. Je me sens très bien ici, je me sens chez moi. Depuis le début, Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke ont tout fait pour me donner ce sentiment. La question la plus importante pour moi est de savoir si je peux donner à Anderlecht le joueur que je veux être et que le club mérite" déclare-t-il au Laatste Nieuws.

Vertonghen veut éviter la saison de trop : "Je ne veux pas devenir une caricature de moi-même. Dans l'état actuel des choses, je suis heureux de continuer, mais je ne peux pas prévoir comment je me sentirai dans quelques mois. Je ne veux pas donner mon accord à Anderlecht pour découvrir après l'Euro que ça ne marchera pas. Mais l'inverse est également vrai. Je ne peux pas dire maintenant avec certitude que j'arrête pour me rendre compte cet été que je n'en ai vraiment pas fini".

Jan Vertonghen toujours indécis

La direction comprend parfaitement la situation de son capitaine : "J'ai eu une première conversation exploratoire avec Anderlecht. Juste avant la pause internationale, Jesper Fredberg m'a convoqué, de manière très détendue, un café à la main. Il m'a dit que le club souhaitait aller de l'avant et je lui ai dit exactement la même chose que ce que je vous dis ici".

Mais le Sporting aimerait tout de même savoir à quoi s'en tenir : "Je suis conscient qu'Anderlecht doit également se préparer pour l'été des transferts. Avec une possible campagne de qualification européenne, ils veulent aussi que l'équipe soit prête le plus tôt possible. Je ne veux pas rendre les choses plus difficiles pour Anderlecht qu'elles ne le sont déjà, mais je veux prendre la décision moi-même quand je serai prêt".