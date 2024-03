Le championnat de France interdit les pauses pour le ramadan, un ancien du Standard réagit de manière exemplaire

Comme en Belgique, de nouvelles pauses ne sont pas autorisées en France pendant les matchs pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne du ramadan. Chez nos voisins, un vif débat fait rage, auquel a pris part Luka Elsner.

Depuis le 10 mars dernier, le ramadan suit son cours et se terminera le lundi 8 avril. Une période durant laquelle les Musulmans, entre le lever et le coucher du soleil, ne peuvent ni manger ni boire.

Cette saison, les fédérations Belge et Française ont interdit de nouvelles pauses pendant leurs matchs de championnat pour permettre aux joueurs concernés de rompre le jeûne. Une décision relativement bien acceptée chez nous, mais qui suscite un vif débat chez nos voisins.

Actif du côté du Havre, en Ligue 1, Luka Elsner est particulièrement concerné, lui qui compterait plusieurs joueurs musulmans parmi son noyau. Alors que les autres entraîneurs du championnat bottaient souvent en touche ou donnaient raison à la Fédération, l'ancien T1 du Standard a eu une réaction exemplaire, en conférence de presse.

L'approche ouverte de Luka Elsner (ex-Standard) sur le ramadan

"On a une approche ouverte concernant le ramadan, dans le sens où nous accompagnons les joueurs qui le respectent. Seule la performance, à l’entraînement ou en match, compte. Les joueurs sont libres de jeûner comme ils le souhaitent, y compris les jours de matches", peut-on lire dans les colonnes de Paris Normandie.

"Par exemple, cette semaine, sur notre J-4, où toutes les données athlétiques dépassent les valeurs de match, il n’y a eu aucun problème. Et nous avons beaucoup de joueurs qui jeûnent. Après, il faut voir avec la répétition des efforts, mais on est sur du haut niveau, et si je me base sur mon vécu, les joueurs sont relativement aptes à gérer cette période, notamment les plus expérimentés".

Ce dimanche (15h00), le HAC, treizième, recevra Montpellier, son poursuivant direct. Une rencontre déterminante dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.