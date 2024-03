Les Unionistes ont la pression : voici la première sélection des Playoffs pour le déplacement à Genk

Après la victoire du RSC Anderlecht, l'Union Saint-Gilloise va déjà devoir prouver qu'elle a les nerfs solides en déplacement à Genk ce lundi. La sélection d'Alexander Blessin est connue.

L'Union Saint-Gilloise ne compte plus aucun point d'avance sur le Sporting d'Anderlecht avant son premier match dans ces Playoffs. Un constat terrible, quand on pense à l'écart qui existait il y a quelques semaines de cela. Mais la victoire du RSCA, qui avait l'énorme avantage d'ouvrir le bal, et à domicile qui plus est, met la pression sur Blessin et ses hommes.

Reste donc à reprendre la main : ce sera ce lundi, en déplacement au Racing Genk, 6e de ces PO1 et dernière équipe qualifiée. Il faudra être solide. "Nous avons faim, et nous avons hâte de commencer cette compétition pour montrer le meilleur de nous-mêmes", assure Alexander Blessin.

Pour ce premier match, deux absents côté Unioniste : Kevin MacAllister, qui souffre d'une blessure musculaire, et Koki Machida, suspendu. Pour le reste, le groupe de l'USG est sans surprise.

En cas d'égalité, l'Union Saint-Gilloise aura toujours l'avantage sur le RSCA, en raison du "demi-point" supplémentaire dont ont disposé les Mauves au moment de la division des points par deux. Même en cas de défaite, donc, l'Union resterait première au classement au moins une semaine de plus.