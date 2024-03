Même réduit rapidement à 10, le PSG s'offre le "Classique" sur la pelouse de Marseille

Ce dimanche, c'était le "Classique" du football français. Un duel qui a une nouvelle fois été remporté par le PSG, pourtant en infériorité numérique dès la première période.

La supériorité du Paris Saint-Germain sur l'Olympique de Marseille ces dernières années a encore été confirmée ce dimanche. En déplacement au Vélodrome, le PSG s'est imposé (0-2) malgré une infériorité numérique actée dès la 40e minute de jeu.

Pourtant, Marseille arrivait en confiance, n'ayant plus perdu à domicile depuis 19 rencontres. Et quand Beraldo est exclu assez sévèrement à la 40e pour un second carton jaune, on se dit que Paris pourrait bien vivre une soirée compliquée.

En seconde période, c'est pourtant le PSG qui pousse. Coup dur également pour l'OM : la sortie sur blessure de l'ancien anderlechtois Chancel Mbemba, pilier de la défense phocéenne. Vitinha ouvrira rapidement le score après coup (53e).

En fin de rencontre, Gonçalo Ramos achèvera un OM qui aura tenté de répondre via plusieurs contres, sans jamais vraiment inquiéter Gianluigi Donnaruma (85e, 0-2). Le PSG compte 12 points d'avance sur Brest, surprenant deuxième.

Marseille, de son côté, reste à 3 unités de Lens, à la 7e place et hors des places européennes. Un mauvais résultat qui ne fait donc pas les affaires des Phocéens.