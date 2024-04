Et si Vincent Kompany et Burnley réalisaient l'exploit de la saison en Premier League ?

Après avoir partagé l'enjeu à Chelsea, les Clarets ont encore huit rencontres pour sauver leur peau en Premier League. Sur le plan comptable, les joueurs de Vincent Kompany ne sont plus si loin d'un maintien encore impensable il y a quelques semaines.

Et si en Angleterre, l'exploit de la saison était signé par le Burnley de Vincent Kompany ? Relégués en onze longueurs du premier club hors de la zone rouge il y a trois petites semaines, voilà les Clarets en position d'ambitionner un maintien incroyable.

En signant un troisième match consécutif sans défaite, Burnley a réalisé sa meilleure série depuis le début de saison. Après le partage à West-Ham et la victoire contre Brentford, le promu a accroché un point sur la pelouse d'un Chelsea bien mal inspiré, une nouvelle fois.

Dans le même temps, Nottingham Forest a reçu un retrait de quatre points et l'équipe de Matz Sels et Divock Origi vient de signer un pauvre 2/15, tandis que le Luton Town de Thomas Kaminski et Albert Sambi-Lokonga (prêté par Arsenal) ne fait pas mieux : 2/21.

Burnley et Vincent Kompany en lice pour un maintien improbable en Premier League

Désormais, Burnley ne se retrouve plus qu'à quatre petites longueurs de la zone rouge, délimitée par la 17e place de Nottingham (Luton, 18e, est à égalité), à huit journées de la fin du championnat.

Et le plus important, c'est que le calendrier parle en faveur des Clarets ! Vincent Kompany et ses joueurs ont déjà rencontré toutes les équipes du top 4 et doivent encore affronter trois concurrents directs, tandis que Luton doit encore défier Arsenal et Nottingham doit affronter Manchester City, tout en rencontrant plusieurs candidats à l'Europe.

Pour la première fois de la saison, Burnley et Kompany ont donc toutes les cartes en main. Ce maintien, il passera par une première victoire contre Wolverhampton, ce mardi (20h45). Nottingham reçoit Fulham, Luton se rend chez les Gunners et si tout se passe comme dans le meilleur des mondes pour l'ancien d'Anderlecht, il ne pourrait plus y avoir, ce soir, qu'un seul point entre Burnley et le sauvetage. Scénario fou.