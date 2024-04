Après Vandevoordt, un autre joyau de Pro League pourrait rejoindre le RB Leipzig en fin de saison

Maarten Vandevoordt a déjà signé son contrat avec le RB Leipzig, qu'il rejoindra le 1er juillet 2024. Le jeune portier pourrait être accompagné de l'un de ses coéquipiers, Bilal El Khannouss.

Le RB Leipzig aime boucler ses arrivées le plus rapidement possible. Cela fait un an que l'on sait que le portier du Racing Genk, Maarten Vandevoordt, rejoindra la formation allemande à partir du 1er juillet 2024.

Leipzig, qui a déboursé dix millions d'euros pour s'attacher les services de l'international espoir belge, pourrait d'ailleurs préparer la saison prochaine avec un autre talent de notre Jupiler Pro League, cette fois dans le compartiment offensif.

En effet, le journaliste Sacha Tavolieri révèle que l'actuel cinquième de la Bundesliga aurait jeté son dévolu sur Bilal El Khannouss, pour remplacer un Xavi Simons qui va retourner au PSG afin de s'y imposer.

Bilal El Khannouss à Leipzig contre 25 millions d'euros ?

Toujours selon la même source, des discussions auraient déjà eu lieu entre l'entourage de Bilal El Khannouss et la direction du RB Leipzig, qui considère ce dossier comme prioritaire et "à boucler le plus rapidement possible".

Les Allemands sont bien décidés à recruter l'international marocain et seraient d'ailleurs sur le point de transmettre une première offre au Racing Genk, qui espère une somme avoisinant les 25 millions d'euros pour libérer les services de son milieu de terrain offensif.

La première offre pourrait arriver avant la fin du mois de mai pour que, dans l'ordre idéal des choses, El Khannouss commence déjà la préparation avec ses nouvelles couleurs.