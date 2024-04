Ca chauffe entre Laszlö Bölöni et l'un de ses joueurs auteur d'une grossière erreur

Laszlö Bölöni et le FC Metz ont pris l'eau le week-end dernier à Monaco (5-2). Le match était déjà plié quand Alexandre Oukidja, gardien de but des Grenats, a fait une grosse erreur qui a amené un clash entre le coach et le joueur.

Le FC Metz est à la lutte pour son maintien en Ligue 1 cette saison, et compte 4 points de retard sur le premier non-relégable (Le Havre) à 8 journées de la fin du championnat. Un déplacement à l'AS Monaco est rarement l'occasion de prendre des points, mais le 5-2 encaissé par les Grenats laissera des traces en interne au-delà du résultat. Alexandre Oukidja, l'un des hommes forts de Metz cette saison, a en effet offert le 4-0 à Balogun sur une talonnade incompréhensible. De quoi rendre fou Laszlö Bölöni, pas fan de ce genre de geste. "C'est un manque de respect pour l'équipe, pour le club, le staff, le public", pestait le Roumain en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sports."Même à 3-0, tu ne fais pas ça". Le pressing efficace de @balogun sur Oukidja 😈 pic.twitter.com/8PfXVrYqb8 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 1, 2024 Oukidja répond à Bölöni Bölöni ira même jusqu'à suggérer qu'Oukidja serait sanctionné pour cette grosse erreur. "Il y aura une sanction, mais je la garde pour moi. Je suis d'autant plus fâché que je sais que c'est un bon gardien. Ce n'est pas une erreur, c'est plus qu'une erreur, je suis triste", concluait l'ancien coach du Standard. Des propos un peu excessifs pour une erreur au final sans conséquences au niveau comptable et alors qu'Alexandre Oukidja a déjà rapporté beaucoup de points à Metz cette saison. L'international algérien ne s'est d'ailleurs pas privé de tacler Laszlö Bölöni sur les réseaux par la suite, publiant un schéma tactique accompagné des mots : "A méditer, Monsieur...". Ambiance en Lorraine. La story visé d'Alexandre #Oukidja qui va très probablement faire du bruit... 🥶 pic.twitter.com/VpSvkVAB6T — Talk Metz 🇱🇻 (@talkmetz) April 2, 2024