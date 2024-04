Mais où Marc Brys a-t-il mis les pieds ? La fédération camerounaise... n'était pas au courant de sa venue !

Mais que diable est-il allé faire dans cette galère ? Marc Brys est le nouveau sélectionneur du Cameroun... mais n'a pas été choisi par la FECAFOOT, la fédération camerounaise, qui a appris sa nomination en même temps que tout le monde.

On le sait : le football africain, c'est un monde à part. Mais l'histoire au centre de laquelle se retrouve Marc Brys est improbable, même pour le continent. Ce mardi soir, le Belge de 61 ans était annoncé par Het Laatste Nieuws comme le nouveau sélectionneur du Cameroun, où il aurait signé un bail jusqu'en 2028.

Licencié en début de saison à OHL, Brys avait sauté sur l'occasion de s'éloigner d'un football belge qui ne lui convenait plus (lire son interview dans Sporza ici). Mais son arrivée n'avait toujours pas été officialisée par la FECAFOOT, la fédération camerounaise de football. Et pour cause : celle-ci... n'était pas au courant.

Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que cette nomination de Marc Brys émane du Ministère des Sports, et pas de la fédération. Le conflit entre FECAFOOT et gouvernement avait commencé après le licenciement de Rigobert Song, en février dernier suite à la CAN : Paul Biya, président du Cameroun, avait décidé d'écarter Samuel Eto'o, président de la fédération, du processus décisionnel.

Marc Brys sera normalement confirmé

Dont acte : la FECAFOOT n'a pas eu son mot à dire et n'a même pas été tenue au courant, comme elle l'a expliqué via ses réseaux sociaux. "La Fédération camerounaise de football a appris au même moment que l’ensemble des Camerounais, la nomination à des postes de responsabilité au sein de la Sélection Nationale Seniors de football masculin".

"Cette décision prise de manière unilatérale arrive au moment même où la Fecafoot a accepté d’exécuter les très hautes instructions du Président de la République, en apportant sa franche collaboration, en vue de parvenir à un apaisement profitable à l’avenir de nos chers Lions Indomptables".

Sauf surprise, Marc Brys devrait donc être confirmé dans ses fonctions et les deux parties devraient trouver un terrain d'entente. Mais quel drôle de contexte pour une première expérience sur le continent africain...