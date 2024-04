Anderlecht champion ? Le pronostic audacieux de cette ancienne icône mauve

Nous en sommes seulement à une journée en Champions' Play-offs et les analyses sont déjà nombreuses. Beaucoup d'observateurs voient l'Union échouer au profit d'Anderlecht. Olivier Deschacht a également son avis sur la question.

Olivier Deschacht travaille désormais en tant qu'analyste et regarde tous les matchs. Sur la base des résultats et du jeu proposé, il a également déjà fait une prédiction. Après sept ans, il voit son ancien club l'emporter.

"Ça doit être pour Anderlecht", déclare Deschacht sur Play Sports. "Les autres équipes de haut niveau ne sont pas au rendez-vous. L'Antwerp et le Club Bruges ont déjà laissé filer ; Genk n'est pas vraiment en forme non plus."

Pourtant, durant la phase classique, l'Union a dominé les débats. Mais après une mauvaise performance contre Genk, beaucoup les ont déjà rayés de la liste. "Selon mon ressenti, l'Union n'y arrivera pas. J'ai vu des choses étranges contre Genk. L'Union était méconnaissable."

Le week-end promet d'être décisif avec LE choc entre le Club Bruges et Anderlecht. Peu importe la position au classement, c'est le match de l'année pour les deux clubs.

"C'est une occasion en or pour Anderlecht. Le reste des équipes n'est pas au rendez-vous cette saison. Je ne dis pas qu'Anderlecht est au top. Mais je sens qu'il va se passer quelque chose", a continué Deschacht.