Grosse surprise : Pierre Dwomoh (RWDM) prend une décision pour la saison prochaine !

Pierre Dwomoh (19 ans) semble enfin avoir éclos cette saison en D1A. Prêté au RWDM par l'Antwerp, celui qu'on présente depuis son tout jeune âge comme l'un des plus grands talents du football belge s'est imposé à Molenbeek où il est crucial à l'équilibre de l'entrejeu.

Pour espérer se maintenir, le RWDM va devoir espérer que Pierre Dwomoh soit en grande forme. Mais même si les Molenbeekois créent l'exploit et restent en D1A, l'international U21 ne devrait pas rester au Stade Machtens.

Selon les informations de notre confrère Sacha Tavolieri, le RWDM n'aurait en effet pas levé l'option d'achat placée au moment du prêt (le club avait jusqu'au 31 mars pour le faire). Plus étonnant encore : il devrait prolonger au Bosuil !

