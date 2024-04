Le Club de Bruges frappe fort et annonce, déjà, sa première recrue estivale !

Le Club de Bruges n'a pas tardé. Les Blauw & Zwart ont déjà annoncé le nom de leur première recrue pour la saison prochaine : le milieu défensif Ardon Jashari, qui arrive de Lucerne.

Nous vous en parlions en début de semaine, le partage concédé contre le Cercle de Bruges a confirmé de gros doutes au Club. Comme l'avait anticipé Ronny Deila, qui avait déjà demandé du renfort au mois de janvier, Raphael Onyedika est coupable de trop d'erreurs de positionnement.

Sur le but de Kévin Denkey, lundi après-midi, c'est lui qui permet à Utkus de ne pas être en position de hors-jeu, et donc de délivrer la passe décisive au meilleur buteur du championnat.

L'intention claire du Club de Bruges était donc de très rapidement boucler l'arrivée d'un nouveau milieu défensif en vue de la saison prochaine. Les Blauw & Zwart ont fait vite et la première piste fut la bonne : celle menant à Ardon Jashari.

Ardon Jashari, premier renfort estival du Club de Bruges

Milieu défensif de 21 ans, l'actuel joueur de Lucerne sera le nouveau numéro 6 du FCB. International suisse depuis septembre 2022, il compte deux sélections et devrait disputer, cet été, le premier grand tournoi de sa jeune carrière.

Titulaire indiscutable, Ardon Jashari est également capable de faire la différence offensivement : six buts et quatre passes décisives cette saison, déjà auteur de plus de 25 buts et 10 assists dans sa carrière, le profil défensif aime aussi se projeter vers l'attaque.

Un joueur intéressant, pour lequel le Club de Bruges a mis le prix : 6 millions d'euros. Ardon Jashari rejoindra officiellement le noyau à partir du 1er juillet 2024.