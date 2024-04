Certains ne doivent plus jamais porter les couleurs du Standard : pour Ivan Leko, l'heure du grand changement, c'est maintenant

La seconde période à La Gantoise doit permettre à Ivan Leko de tirer des enseignements définitifs. Désormais, ceux qui n'ont plus la tête à Sclessin ne doivent plus jouer de la saison, et tant pis si l'équipe perd en qualité individuelle.

Cette fois, c'est fini. Neuf journées avant la fin de la saison, au lendemain d'une débâcle subie à La Gantoise, la saison du Standard de Liège est terminée. Il reste encore bel et bien neuf rencontres à disputer, mais les Rouches, qui comptent maintenant dix points de retard sur les Buffalos, les joueront pour du beurre.

Quelques jours avant le début des Play-Offs, il avait été mentionné, à raison, qu'Ivan Leko n'utiliserait plus que les joueurs susceptibles d'être encore là la saison prochaine. En conférence de presse, à la veille de l'ouverture de ces Europe Play-Offs, le Croate avait toutefois signifié que ce serait la meilleure équipe, selon lui, qui débuterait à Gand.

Pas encore de grands changements, donc, et beaucoup de joueurs qui ne seront plus là dans quelques mois. Kostas Laifis en défense centrale, Steven Alzate au milieu de terrain, le duo offensif Kanga-Yeboah, que le Standard aimerait néanmoins reconduire, et d'autres.

© photonews

Certains ne doivent plus jamais porter les couleurs du Standard

Avant de véritablement faire table rase de cette saison, Leko voulait jouer le coup à fond, et croire en l'exploit. Les Play-Offs du Standard auront finalement duré soixante minutes, maximum.

Maintenant que le rêve n'est plus à portée de mains, l'heure est enfin aux grands changements. Lorsque l'on voit l'implication de certains à Gand et depuis quelques semaines, il est évident qu'ils ne doivent plus jamais porter les couleurs du Matricule 16.

Premièrement, on pense à Steven Alzate, complètement à côté de ses pompes depuis que le Standard ne peut plus se battre... pour les Champions Play-Offs, imaginez donc. Le Colombien n'a plus la tête à Sclessin et traîne son spleen, la défaite de vendredi doit être sa dernière avec les Rouches.

© photonews

Dans le rayon bonne mentalité, mais prestations insuffisantes...

Le cas n'est absolument pas le même pour Kostas Laifis, qui voulait faire ses valises en ne prévenant personne pendant l'été, qui est finalement revenu, qui a été copieusement sifflé, mais qui, depuis son retour, est irréprochable. Le Chypriote fait un bien fou dans l'arrière-garde du Standard, mais si Leko veut vraiment préparer la saison prochaine, c'est aussi sans le joueur de 30 ans qu'il doit le composer.

D'autres n'affichent pas une mauvaise mentalité, mais sont si loin de leur meilleur niveau. On pense à un Hayao Kawabe, acheté par le Standard et donc encore présent la saison prochaine, qui se bat et court sur chaque balle possible... sans réussite, et sans avoir le même impact que d'habitude. Pour le Japonais, peut-être qu'un séjour d'un match ou deux sur le banc pourrait relancer la machine.

La machine, elle semble définitivement enrayée du côté de Moussa Djenepo. En termes de mentalité, il n'y a rien à reprocher au Malien, qui se bat sur chaque balle comme en finale de Coupe du Monde. Mais l'ancien de Southampton affiche malheureusement un niveau de jeu presque effrayant, voit ses dribbles vers l'intérieur sans cesse contrés, sans parler de ses centres imprécis et de ses frappes en tribunes. Le couloir gauche n'est pas vraiment le poste de prédilection de Cihan Canak, mais pourquoi pas ?

En pointe, on ne sait pas si le duo Kanga-Yeboah pourra être reconduit. Le Standard aimerait le faire et pourrait lever l'option de l'Italo-ghanéen, tandis que le meilleur buteur des Rouches est courtisé, à l'étranger et aussi en Belgique, et pourrait avoir envie de quitter cette torpeur.

© photonews

Ivan Leko face à des choix cruciaux pour le futur du Standard

Contre Gand, et comme d'habitude, les deux se sont battus. Kanga a été bon, en déviation, ce qui ne fut pas le cas de Yeboah, qui a peut-être joué son pire match depuis son arrivée en bords de Meuse. Le buteur a coulé avec le reste de son équipe, n'a pas été à la hauteur pour garder le ballon dos au but, construire et se relancer. Pour Yeboah, il faut espérer qu'il puisse aussi tirer son épingle du jeu lorsqu'il n'est pas systématiquement lancé dans la profondeur.

En bref, du changement est en vue. Ivan Leko parlait vendredi de "joueurs casino" qui "ont joué comme ils s'entraînent". Si le Croate veut vraiment reconstruire quelque chose de solide et redorer l'image du Matricule 16, il ne doit, tout simplement, plus utiliser ces joueurs. Même s'il perd gros en qualité individuelle et qu'il doit piocher dans le noyau du SL16 FC, qui sera officiellement une équipe de Nationale 1 prochainement. Parfois, pour le bien général, il n'y a pas le choix.