Le "Trust the process" de Vincent Kompany poursuivra Bart Verbruggen encore longtemps

Bart Verbruggen continue son apprentissage à Brighton. L'ancien portier d'Anderlecht ambitionne une place de titulaire à l'Euro avec les Pays-Bas.

Tant en club qu'en équipe nationale, Bart Verbruggen doit jouer des coudes pour garder sa place de numéro un. Avec Brighton, il a démarré 15 matchs de Premier League sur 31, poussant Jason Steele sur le banc lors de 5 des 6 dernières rencontres.

En équipe nationale, le Néerlandais est à la lutte avec Mark Flekken...qu'il a affronté le weekend dernier à l'occasion du match contre Brentford (les deux Bataves ont gardé la cleasheet). Voetbal International a demandé à l'ancien joueur d'Anderlecht comment il gérait la situation. "Vous ne pouvez pas aborder un match en pensant que vous allez faire dix arrêts pour vous montrer".

Être titulaire à Brighton pour s'imposer en sélection

Verbruggen joue la carte de l'humilité : "C'est une mauvaise mentalité. Vous ne devriez pas essayer de trop prouver. Sinon, vous ferez des choix stupides. Je vais plutôt aborder chaque match en étant convaincu de montrer à quel point je suis bon. Il faut saisir les opportunités qui se présentent", reconnaît cependant le jeune talent de 21 ans.

Lors de la dernière trêve internationale, lui et son concurrent ont chacun eu droit à un match et ont performé : "Je connais la situation et je sais que la décision n'est pas encore prise. Après chaque match avec la sélection, je passe en revue avec l'entraîneur des gardiens ce qui s'est bien passé et ce qui peut être amélioré".

Il y a toujours quelque chose à apprendre. "Chaque match offre des moments d'apprentissage. C'est un processus qui dure toute votre carrière. "Trust the process" comme ils disent. À la fin, c'est l'entraîneur qui décide si ce que vous avez montré est suffisant". Après deux ans sous les ordres de Vincent Kompany, Bart Verbruggen ne doit pas être dépaysé.