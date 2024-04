🎥 Un geste qui fait parler en Italie : le petit attentat d'Alexis Saelemaekers valait-il l'exclusion ?

Bologne n'a pas disputé un grand match à Frosinone (0-0). Alexis Saelemaekers n'est pas revenu sur le terrain en deuxiÚme mi-temps.

Les entraîneurs sentent souvent quand leurs joueurs sont à la limite de la carte rouge et ne tardent alors pas à les sortir pour rester à onze. Après sa carte jaune orangée reçue à la douzième, Alexis Saelemaekers a été laissé au vestiaire par Thiago Motta au repos.

Il faut dire que son intervention en plein visage de son adversaire était plus que maladroite et aurait pu (dû) lui valoir de rentrer au vestiaire plus tôt que les autres.

Oggi non si sentono le vedove di Saelemaekers?

pic.twitter.com/i3LqokNEvV — LeoMilan (@allegrithegoat) April 7, 2024

Bologne accroché

Le Diable Rouge s'est directement excusé, son intervention était complètement involontaire, mais le regard inquiet de Joshua Zirkzee envers l'arbitre ne trompe pas : Saelemaekers s'en est bien tiré avec un carton jaune.

Thiago Motta n'a pas laissé à l'arbitre l'opportunité à l'arbitre d'"équilibrer" tout cela avec une deuxième jaune après le repos. Le match s'est conclu sur le score de 0-0.

Un petit coup de chaud qui ne doit pas faire oublier l'excellent match de Saelemaekers lundi dernier contre la Salernitana.